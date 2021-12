Dwie niezaszczepione przyjaciółki zakaziły się koronawirusem i zmarły

Włoskie media opisują historię śmierci dwóch przyjaciółek, 71-latki i 54-latki, żyjących na przedmieściach Neapolu. "Razem mieszkały i razem, niestety, odeszły" - pisze dziennik "Corriere della Sera". Kobiety, niezaszczepione, zakaziły się koronawirusem pod koniec listopada. Obie trafiły do szpitala, gdzie zmarły na przestrzeni 10 dni. - Bały się szczepionki i uważały, że wiele informacji dotyczących wirusa jest nieprawdziwych - opowiada córka zmarłej seniorki w rozmowie z "Corriere". Ona również się nie szczepiła, ale po śmierci matki zmieniła zdanie i zapisała się na przyjęcie pierwszej dawki.

Kiedy kobiety dowiedziały się, że są zakażone koronawirusem, początkowo chciały leczyć się same, w domu. - Nie pojechały do szpitala. Moja mama, pierwsza zakażona, nie chciała zostawiać Cinzii samej w domu. Kontaktowałam się z lekarzem i pielęgniarzem, który regularnie je odwiedzał, w ostatnich dniach nawet dwa razy dziennie, żeby podawać tlen. Cinzia w pewnym momencie już nie mogła mówić, miała tak mocny kaszel - relacjonuje Conte dziennikarzowi. Ostatecznie przekonała obie kobiety, żeby pojechały do szpitala w Cotugno, na zachód od centrum Neapolu.