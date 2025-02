Dochodzenie w sprawie lekarza - zrobił w szpitalu tomografię swojemu kotu

Włoski portal Corriere Torino opisuje sprawę kierownika oddziału radiologii w szpitalu Umberto Parini w mieście Aosta na północy kraju. Gianluca Fanelli, lekarz, a prywatnie również mąż lokalnej polityk, zabrał do szpitala swojego kota, po tym jak zwierzę spadło z dachu budynku, w którym mieszka z rodziną. Następnie wykonał kotu tomografię komputerową, a także przeprowadził u zwierzaka drenaż odmy opłucnowej - zabieg polegający na wprowadzeniu cienkiej rurki w przestrzeń między żebrami, by pomóc mu w oddychaniu.

Tomografia kota. Lekarz tłumaczy

W liście do wydziału zdrowia, który przytacza Corriere Torino, lekarz tłumaczy, że kot "spadł z siódmego piętra i wylądował na strychu sklepu na pierwszym piętrze". Pisze, że gdy znalazł Atenę, była ona w stanie, który określił jako "pomiędzy życiem a śmiercią". Więc życie mogła jej uratować jedynie "szybka interwencja". Pomógł kotu "po upewnieniu się, że w szpitalu nie ma żadnych innych pacjentów" potrzebujących pomocy. Podkreślił ponadto, że wykonał tomografię komputerową w momencie, gdy wszystkie zaplanowane na ten dzień badania tą aparaturą zostały już przeprowadzane. W dalszej części listu podkreśla, że "bycie lekarzem oznacza wypełnianie misji całkowitego poświęcenia się służbie walki o życie, a to życie płynie w każdej żywej istocie. Gdybym nie zrobił wszystkiego, co w mojej mocy – jako radiolog interwencyjny przyzwyczajony do podejmowania natychmiastowych decyzji w celu ratowania życia – i mój kot by umarł, nigdy bym sobie tego nie wybaczył. Nie wybaczyłyby mi tego również moje dzieci, które go uwielbiają" - tłumaczy.