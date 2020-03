Kacze gniazda na przystankach, delfiny na wyciągnięcie ręki.

Kiedy Włosi izolują się na kwarantannach, kontrolę nad miejskim życiem przejmuje matka natura. Weneckie kanały, na co dzień szare i mętne, zachwycają przezroczystą wodą i ławicami maleńkich rybek. Wstrzymany ruch żeglugi sprawił, że w porcie w Cagliari (Sardynia) pojawiły się delfiny.

Na co dzień oferowały przejażdżki, za które turyści płacili krocie, ale dziś nie pływają już ani gondole, ani motorówki. Wstrzymano też kursy vaporetti - miejscowych tramwajów wodnych. Od kiedy włoski rząd zalecił obywatelom izolację w domach, Wenecja (tak jak inne miasta w kraju) opustoszała. Od kilkudziesięciu lat woda w tamtejszych kanałach nieustannie falowała. Teraz, powierzchnie niezmącone ruchem żadnej łodzi powoli przejmują ryby i ptactwo wodne.

- To nieprawdopodobne. Wody w tym sezonie zazwyczaj bywają mniej mętne, ale czegoś takiego jak teraz nie widzieliśmy tu nigdy - komentuje Marco Capovilla. Mieszkaniec Wenecji zbiera od mieszkańców zdjęcia i filmy, które pokazują jak bardzo zmieniła się woda w kanałach i zatokach wokół miasta.

Na przystankach tramwajowych rządzą kacze rodziny

- Osady, na co dzień zawieszone w wodzie przez ruch silników maszyn wodnych, teraz opadły na dno. To stąd przejrzystość wód. Rybki były tam od zawsze, teraz po prostu lepiej je widać. Z całym tym spokojem pokazało się więcej kormoranów i perkozów, które mogą spokojnie krążyć sobie wzdłuż kanałów - opowiada Capovilla. Dodaje, że tak przezroczystą wodę możemy oglądać też dlatego, że nie ma w niej nieczystości, które wypływały zazwyczaj z budynków (hoteli, sklepów, restauracji - dziś pozostają nieczynne).

Sceny nagrane przez niego w opustoszałym mieście przypominają nastrojem ujęcia z filmów dokumentalnych - cisza, plusk wody, kaczka nurkująca w odmętach kanału. - Natura odżywa, więc i Wenecja odżyje, z nową świadomością i nowymi możliwościami - ma nadzieję Marco. Liczy na to, że obecna sytuacja zmusi ludzi do refleksji i będą w przyszłości bardziej skorzy do pomocy umierającej lagunie.