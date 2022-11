Czteroletnia Tunezyjka na chwilę zostawiona bez opieki. Bez rodziców odpłynęła do Włoch

Czteroletnia dziewczynka, nazwana przez media Linda, została oddzielona od rodziców podczas próby przebycia Morza Śródziemnego - w środę informuje brytyjski "Guardian". Po 26-godzinnej podróży statkiem przemytniczym w towarzystwie obcych sobie osób dziewczynka dotarła do włoskiej wyspy Lampedusa. Rodzice dziecka nadal jednak pozostają w Tunezji, gdzie nałożony został na nich zakaz podróżowania.

Z powodu złej sytuacji ekonomicznej rodzice 4-latki zdecydowali się na emigrację z ojczyzny - Tunezji - do Włoch. Rodzina miała wspólnie przepłynąć na grecką wyspę Lesbos. Ponieważ jednak łodzie przewożące migrantów nie dobijają do tunezyjskiego brzegu, aby wsiąść na ich pokład, należy do nich dopłynąć.