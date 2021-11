Coraz więcej migrantów przypływa do Włoch. Salvini oskarża Unię Europejską

Od początku roku do Włoch przybyło 53 tysiące migrantów. To ponad 20 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Lider Ligi, były wicepremier twierdzi, że migranci nie powinni być wpuszczani do Włoch i oskarża Unię Europejską o brak działania. Jemu samemu grozi nawet 15 lat więzienia. Jest oskarżony o pozbawienie wolności migrantów.

Salvini zaapelował do obecnej minister spraw wewnętrznych Luciany Lamorgese, by podjęła działania w obliczu napływu migrantów. - Jeśli chciałaby skonfrontować się i dowiedzieć, jak interweniować, by zablokować napływ migrantów, jestem do dyspozycji - zadeklarował polityk.