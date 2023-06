Udawał reżysera, obiecywał karierę w Hollywood. 50-latek oskarżony o wykorzystanie 12 kobiet 

Kary 9 lat pozbawienia wolności domaga się włoska prokuratura dla Claudio Mariniego, 50-latka oskarżonego o wykorzystanie seksualnie co najmniej 12 kobiet poniżej 20. roku życia - informuje włoski dziennik "La Repubblica". Mężczyzna miał udawać reżysera, by kusić kobiety obietnicami ról w swoich domniemanych produkcjach.

Udawał reżysera, zapraszał do siebie

W przypadku wszystkich ofiar schemat postępowania Mariniego miał być podobny. Początkowo mężczyzna miał zamieszczać w Internecie ogłoszenia o castingach do produkcji filmowych. 50-latek obiecywał młodym kobietom możliwość zrobienie kariery w Hollywood. W tym celu miał nawet posuwać się do opowiadania o zaangażowaniu do produkcji Toma Cruise'a - podaje "Corriere della Sera". Po nawiązaniu kontaktu miał umawiać się z aspirującymi aktorkami na przesłuchania w restauracjach typu fast food, gdzie - jak wyjaśniał - kręcone będą sceny próbne do filmu.