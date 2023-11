Ośmiomiesięczna Indi ma zostać odłączona od aparatury. Rodzice chcą ją zabrać do Rzymu

Włoski rząd przyznał obywatelstwo ciężko chorej ośmiomiesięcznej dziewczynce z Wielkiej Brytanii po to, by mogła trafić do szpitala w Rzymie. Lecznica zadeklarowała gotowość jej przyjęcia. Wcześniej brytyjscy lekarze stwierdzili, że kontynuacja leczenia nie ma sensu. Przychylił się do tego sąd, który utrzymał w mocy ich decyzję umożliwiającą odłączenie niemowlęcia od aparatury podtrzymującej życie.