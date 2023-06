Ciało siedemnastolatki znalezione w wózku sklepowym na ulicy Rzymu

Wstępne ustalenia śledczych w piątek cytowane są przez włoskie media. Wózek z ciałem został znaleziony w środę przy stojących na ulicy śmietnikach w rzymskiej dzielnicy Primavalle. Zaalarmowani przez przechodnia śledczy, którzy zjawili się na miejscu odnalezienia zwłok, zauważyli na ulicy ślady krwi. Jak podaje portal Il Fatto Quotidiano, ślady te zaprowadziły ich do oddalonego o kilkaset metrów budynku. Miały być one również widoczne w pobliżu wejścia do nieruchomości oraz znajdującej się w jej wnętrzu klatce schodowej.