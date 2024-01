Ciało Pameli było w dwóch walizkach. Umyte wybielaczem i poćwiartowane. Sąd utrzymał wyrok

Pamela Mastropietro urodziła się w 1999 roku w Rzymie. Tam mieszkała i studiowała, chciała zostać kosmetolożką. Włoskie media przypominają, że dziewczyna cierpiała na zaburzenia lękowe, a z rozmów z jej terapeutami wynika, że w wieku 14 lat zaczęła zażywać narkotyki, od których niedługo później się uzależniła. "Wszyscy uzależniamy się od tego, co powoduje, że zapominamy o bólu" - pisała dziewczyna w mediach społecznościowych, co cytuje dziennikarz portalu fanpage.it.

Uciekła z odwyku

W 2017 roku Pamela trafiła na odwyk do ośrodka leczenia uzależnień w miejscowości Corridonia. "29 stycznia uciekła z ośrodka", informował dziennikarz telewizji RAI rok po jej śmierci. Zniknęła, nie zabierając ze sobą dokumentów ani telefonu. Do centrum Maceraty podwiózł ją nieznany jej wcześniej mężczyzna, z którym spędziła później noc. "Z ustaleń policji wynika, że zaproponował jej pieniądze na narkotyki w zamian za seks" - informował dziennik "Corriere della Sera".

Heroina, wybielacz i "precyzyjny sposób"

31 stycznia 2018 roku przypadkowy człowiek znalazł dwie ciemne walizki w rowie przy drodze krajowej pod Maceratą. Leżały przy ulicy, kilka metrów od wjazdu na teren jednej z posesji przy via dell'Industria. Nie były w żaden sposób ukryte, można było łatwo dostrzec je przejeżdżając obok samochodem. Mężczyzna wezwał służby. Policjanci dokonali makabrycznego odkrycia. W środku znaleźli poćwiartowane ciało młodej dziewczyny. Niedługo później ustalono, że były to zwłoki Pameli Mastropietro.

Wezwał taksówkę, nie chciał pomocy w dźwiganiu bagaży

"Taksówkarz przesłuchany przez policję zeznał, że wieczorem 30 stycznia wiózł O., że ten miał ze sobą dwie walizki i nalegał na to, by osobiście ładować je do bagażnika, odmawiając skorzystania z pomocy" - relacjonował w ubiegłym roku dziennikarz telewizji RAI. Ostatecznie Innocent O. przyznał się, że poćwiartował ciało Pameli na ponad 20 kawałków, ale nie do tego, że ją zabił. Do dziś utrzymuje, że 30 stycznia 2018 roku dał jej heroinę, po czym zostawił w domu z kolegą, a kiedy wrócił, nastolatka już nie żyła.