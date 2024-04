W rozmowie z CNN rzecznik policji z gminy La Salle przekazał, że śmierć kobiety może mieć związek z tym, że prawdopodobnie brała ona udział w popularnej we Francji internetowej modzie na "szukanie duchów". Inne z hipotez branych pod uwagę przez funkcjonariuszy mówią o tym, że mogło być to "morderstwo za zgodą", "złożenie ofiary" albo "żart", którego nagranie miało zostać opublikowane w mediach społecznościowych, a zakończyło się tragicznie.

Ciało młodej kobiety w ruinach kaplicy. Policja o szczegółach

Policja potwierdziła z kolei w rozmowie z CNN, że kobieta zmarła w wyniku ran zadanych nożem. Miała też dwie rany postrzałowe na szyi i jedną na brzuchu, które według funkcjonariuszy mogły zostać zadane, gdy już nie żyła. Na miejscu nie było żadnych oznak wskazujących na to, by kobieta walczyła z zabójcą. Obok jej ciała znaleziono artykuły spożywcze zakupione w pobliskim sklepie, nie było ani jej dokumentów ani telefonu komórkowego.

Zatrzymano podejrzanego

Tymczasem włoskie i francuskie media poinformowały, że w środę wieczorem udało się odnaleźć młodego mężczyznę, który towarzyszył kobiecie przed jej śmiercią i który jest podejrzewany o zabójstwo. To urodzony we Włoszech 21-letni Sohaib Teima pochodzenia egipskiego. Zatrzymano go w Lyonie we Francji.