"Chrystus został zredukowany do chipsa". Reklama oburzyła Włochów

Reklama, w której podczas komunii świętej zakonnica dostaje chipsa zamiast hostii, wywołała oburzenie wśród Włochów. "Chrystus został zredukowany do chipsa. Poniżony i szkalowany, tak jak 2 tysiące lat temu", oceniła gazeta "Avvenire". Pod wpływem krytyki producent chipsów wycofał reklamę i wydał specjalne oświadczenie.

Ogromne emocje we Włoszech wywołała w ostatnich dniach reklama chipsów. W pierwszej wersji reklamy pokazano grupę zakonnic, uczestniczących w klasztorze we mszy świętej. Jedna z nich przed komunią świętą zdaje sobie sprawę, że tabernakulum jest puste, więc uzupełnia je, ale w ręku trzyma paczkę chipsów. Gdy dochodzi do przyjęcia komunii przez inną z zakonnic, słychać charakterystyczne chrupnięcie oraz widać konsternację po stronie jej i księdza.