Były premier krytykowany za współpracę z saudyjskim księciem. "Instrumentalne ataki"

Renzi: instrumentalne wykorzystywanie zabójstwa dziennikarza

"Obrona wolności dziennikarzy jest obowiązkiem wszędzie, od Arabii Saudyjskiej do Iranu, od Rosji do Turcji, od Wenezueli do Kuby i Chin"- napisał Renzi w oświadczeniu. Wyraził przekonanie, że Arabia Saudyjska stoi przed szansą "rozszerzenia praw".

Śmierć dziennikarza w konsulacie

Opozycyjny wobec władz w Rijadzie Dżamal Chaszodżdżi został zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule, do którego poszedł 2 października 2018 roku, by załatwić formalności związane ze ślubem. Władze saudyjskie przez długi czas twierdziły, że nie mają nic wspólnego z jego zaginięciem, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa, gdy zawiodły próby nakłonienia dziennikarza do dobrowolnego powrotu do kraju. Zwłok nigdy nie odnaleziono. Saudyjski prokurator przyznał, że zostały rozczłonkowane i wyniesione z konsulatu.