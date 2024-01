Bójka przed klubem, nie żyje 20-latek. Był synem mafioza

Nie żyje 20-latek, który uczestniczył w bójce, jaka rozegrała się po skończonej zabawie w dyskotece w Balestrate, niedaleko Palermo. "Był masakrowany pięściami, kopany po głowie" - opisują świadkowie w rozmowie z włoskim dziennikiem "Il Fatto Quotidiano". "To Francesco, syn Niniego B., zwanego 'Królem zakładów'" - zaznaczają media. Policjanci sprawdzają nagrania z kamer monitoringu. Zgłosił się do nich rówieśnik zmarłego.

Nie wiadomo co doprowadziło do konfliktu, który rozegrał się w nocy z soboty na niedzielę między grupą dwudziestolatków. Jak tłumaczy właściciel lokalu przy via Palermo, przed którym doszło do bójki, wieczorna zabawa wewnątrz klubu przebiegła spokojnie.