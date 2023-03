Mussolini chciał uczyć francuskiego. Zabrakło mu dwóch punktów. 90-latek znalazł list z 1912 roku

90-letni mieszkaniec z okolic Bolonii, były nauczyciel, z zamiłowania historyk, znalazł w miejskich archiwach pewien interesujący dokument, o którym postanowił opowiedzieć mediom. To list, który potwierdza, że Benito Mussolini w 1912 roku brał udział w rekrutacji do lokalnej szkoły. Chciał zostać nauczycielem języka francuskiego. Niestety, kontrkandydaci okazali się lepsi. "Przegrał o dwa punkty" - opowiada senior w rozmowie z portalem "Il Resto del Carlino".

Pietro Ospitali jest byłym nauczycielem szkoły podstawowej w Bazzano koło Bolonii. W latach osiemdziesiątych był też wiceburmistrzem tej miejscowości. 90-latek na co dzień interesuje się historią i spędza długie godziny w archiwach. W ubiegłym tygodniu opowiedział dziennikarzowi "Il Resto del Carlino" o dokumencie, jaki znalazł w zbiorach miejskich Crespellano (miejscowość obok Bazzano).

To list, który potwierdza, że w 1912 roku Benito Mussolini chciał zostać w tamtejszej szkole nauczycielem języka francuskiego.

- List ma datę 29 czerwca 1912 roku, jego adresatem jest ówczesny burmistrz Crespellano. Nadawca prosił o uwzględnienie jego kandydatury w konkursie na miejsce dla nauczyciela w szkole podstawowej. Do listu załączył też dokument zezwalający mu na nauczanie języka francuskiego, którego nauczył się, będąc w Szwajcarii - relacjonuje 90-latek w rozmowie z portalem.

Dodaje, że zgodnie z tym co ustalił, list ten był publikowany wcześniej tylko raz, w biografii Mussoliniego autorstwa Francuza Pierre'a Milzy, wydanej w 2000 roku przez wydawnictwo Carrocci.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Benito Mussolini miał uprawnienia pedagogiczne - zdobył je po ukończeniu Instytutu Nauczycielskiego w Forlimpopoli w 1901 roku. Zanim wszedł do świata polityki, jeszcze jako 20- i 30-latek podejmował się różnych prac. Był nauczycielem w kilku szkołach podstawowych, ale języka francuskiego nauczył się dopiero w Szwajcarii, gdzie wyjechał w 1902 roku i pracował głównie fizycznie, jako kamieniarz czy asystent rzeźnika.

Byli lepsi od niego

Wracając do Crespellano i rekrutacji do lokalnej szkoły: ówczesny burmistrz zdecydował, że 7 września 1912 roku spotka się miejska komisja, która w składzie 13 osób wybierze nowego nauczyciela języka francuskiego. Do konkursu stanęli jeszcze dwaj kandydaci: Vittorio Martelli i Gaetano Giardina. - Zwyciężył Martelli, pokonując Mussoliniego o dwa punkty - opowiada Pietro Ospitali dziennikarzowi "Il Resto del Carlino".