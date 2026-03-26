Świat

Uczeń zaatakował nożem nauczycielkę. Uwagę zwrócił napis na jego koszulce

Karabinierzy
"Przemoc to nie jest sprawa prywatna"
Źródło: TVN24
Trzynastoletni uczeń szkoły średniej na północy Włoch poważnie ranił nożem swoją nauczycielkę języka francuskiego. Napaść transmitował na żywo w mediach społecznościowych. 57-latka została przetransportowana do szpitala, gdzie przeszła operację. Jej życiu obecnie nie zagraża niebezpieczeństwo.

Chiara Mocchi została zaatakowana w środę rano na korytarzu w szkole w miejscowości Trescore Balneario, oddalonej o 20 km na zachód od Bergamo. Jak podała m.in. agencja Ansa, 57-letnia nauczycielka języka francuskiego została trafiona w brzuch i szyję. Na skutek odniesionych ran straciła dużo krwi. W stanie ciężkim została przetransportowana na oddział intensywnej terapii szpitala w Bergamo. Dzień później informacje były mniej niepokojące. Po operacji Chiarę Mocchi przeniesiono na zwykły oddział - przekazała placówka.

Ucznia obezwładnili pracownicy szkoły

Podejrzanym o atak jest 13-letni uczeń. Chłopak przyszedł do szkoły w spodniach moro i - na co zwróciły uwagę włoskie media - w koszulce z napisem "Vendetta" (pol. zemsta). Miał przy sobie nóż oraz pistolet śrutowy. Atak na nauczycielkę transmitował na żywo w mediach społecznościowych, smartfonem zawieszonym na szyi. Po tym, jak zadał ciosy kobiecie, został "natychmiast obezwładniony przez personel szkoły" - pisała Ansa w środę. Świadkami napaści miało być co najmniej kilkoro uczniów.

Pytania o motyw - czy chciał się "zemścić"?

Sprawcę przewieziono na komisariat policji w Trescore, gdzie został przesłuchany. Prokuratura ds. nieletnich w Brescii ma rozpocząć dochodzenie w tej sprawie, chociaż - jak podkreślają media - uczeń ze względu na swój wiek nie stanie przed sądem. Może jednak zostać umieszczony w ośrodku opiekuńczym. Funkcjonariusze, którzy przeszukali dom 13-latka, znaleźli tam "potencjalnie niebezpieczne przedmioty" - pisze Ansa.

Motyw napaści nie jest jasny, ale media w tym kontekście zwracają uwagę na napis "Vendetta" (pol. zemsta) na koszulce 13-latka. Jak pisze ANSA, "niektórzy twierdzą, że była to reakcja na złą ocenę, ale przeważa teoria, że powodem była uraza ucznia do nauczycielki, która broniła innego chłopca podczas kłótni". 

Kim jest Chiara Mocchi

O ofierze ataku Chiarze Mocchi włoskie media piszą, że oprócz nauczania zajmuje się promocją francuskiej kultury, jest miłośniczką poezji i muzyki. 57-latka w ostatnich latach organizowała m.in. spektakle, podczas których przedstawiała również swoje utwory - podała "La Stampa". Koledzy z pracy określają ją jako "uroczą osobę", a matki uczniów oraz niektórzy uczniowie jako "wspaniałą nauczycielkę" - pisze "Corriere della Sera".

Źródło: Ansa, Corriere della Sera, La Stampa

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

WłochySzkołaMłodzież
