Włoski biskup do wiernych: wybierzcie Wielkanoc, a nie kokainę

Ordynariusz diecezji Cerignola-Ascoli Satriano biskup Fabio Ciollaro podkreślił, że trzeba dokonać wyboru: "kokaina czy Wielkanoc". Wezwał wiernych ze swej diecezji, by "nie chowali głowy w piasek, jak struś", lecz by zajęli wyraźne stanowisko w związku z niedawnymi operacjami policyjnymi i falą aresztowań w tej części regionu.

- Pokazały one po raz kolejny, że wysoka liczba mieszkańców tych stron weszła na drogę zła - stwierdził biskup Ciollaro. - Wśród różnych form lokalnej przestępczej działalności kwitnie przemyt narkotyków. To rzecz ogólnie wiadoma. Jest jednak coś, czego nie możemy lekceważyć: handlarze mają wielu klientów tu na miejscu i nie chodzi tylko o młodzież - alarmował biskup z Apulii.

"Wiara, gdy jest autentyczna, nie jest opium, ale niewyczerpaną siłą"

Odnotował coraz większą konsumpcję narkotyków wśród dorosłych. - Jeśli w mieście kwitnie handel, to znaczy, że jest duży popyt - stwierdził dostojnik. Położył nacisk na to, że miejscowy Kościół oraz instytucje edukacyjne próbują pomagać osobom uzależnionym.

- Co myśleć o dorosłych, którzy zażywają narkotyki? Robią to, by spędzić "odjazdowy" wieczór czy też szukają w nich wsparcia, by stawić czoła zobowiązaniom i życiowym problemom? - zapytał. Ostrzegł też, że te substancje "osłabiają lub zmieniają nasze najbardziej ludzkie zdolności, czyli inteligencję i wolę".