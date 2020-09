Andrzej Duda spotkał się z premierem Włoch. "W Europie są potrzebne inwestycje także na osi Północ-Południe"

Współpraca gospodarcza, rozwój infrastruktury w Polsce, przyszłość Unii Europejskiej w kontekście inwestycji rozwojowych, sprawiedliwa transformacja i polityka klimatyczna były między innymi tematami rozmowy premiera Włoch Giuseppe Contego z Andrzejem Dudą – poinformował w środę prezydent. "Dziękuję premierowi Giuseppe Contemu za owocne spotkanie" – napisał szef państwa na Twitterze.

W środę rozpoczęła się pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta Andrzeja Dudy w nowej kadencji. Prezydent odwiedza Włochy, a w piątek wizytę złoży także w Watykanie. W środę spotkał się z włoskim prezydentem Sergio Mattarellą. Następnie rozmawiał z marszałek włoskiego Senatu Marią Elisabettą Alberti Casellati, a w Palazzo Chigi rozmawiał w cztery oczy z premierem Giuseppe Contem.

"W Europie są potrzebne inwestycje także na osi Północ-Południe"

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział dziennikarzom, że tematem rozmów prezydenta zarówno z Matarellą, jak i z Contem była przyszłość Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście wychodzenia ze skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19.

- Wszyscy spodziewamy się, że ta sprawa nie jest zakończona, że druga fala nadchodzi. W związku z tym jej skutki społeczne i gospodarcze na pewno będą z nami na dłużej. Dlatego bardzo ważne jest dziś, by na poziomie europejskim działać wspólnie - powiedział Szczerski.

Jak przekazał, Duda z szefem włoskiego rządu rozmawiał szczególnie o inwestycjach jako sposobie wyjścia z kryzysu, a także o inwestycjach publicznych i infrastrukturalnych. - Prezydent bardzo podkreślał, że w Europie są potrzebne inwestycje także na osi Północ-Południe. My to realizujemy w ramach Inicjatywy Trójmorza, ale także Włochy powinny być częścią tego wielkiego planu inwestycji w Europie – powiedział szef gabinetu prezydenta.

Andrzej Duda rozmawiał z marszałek włoskiego Senatu Marią Elisabettą Alberti Casellati Piotr Nowak/PAP

"Europa musi być wielkim warsztatem produkcyjnym"

Według niego wychodzenie z kryzysu związanego z pandemią to szansa, by poprzez inwestycje zasypywać podziały między bogatą Północą i biednym Południem. Jak dodał, potrzebny jest wspólny wysiłek, zgodny z tym, co prezydent Duda pisał w kwietniu w swoim liście do przywódców UE wskazując, że "Europa musi być wielkim warsztatem produkcyjnym", skrócić łańcuchy dostaw i inwestować w rozwój infrastruktury.

Szczerski dodał, że między innymi temu celowi mają służyć nowe instrumenty przewidziane w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. Zaznaczył, że Andrzej Duda rozmawiał z włoskimi politykami o przebiegu negocjacji związanych z unijnym budżetem.

Jak przekazał, prezydent podkreślał potrzebę dbania o cele klimatyczne Unii Europejskiej, "ale tylko na zasadzie sprawiedliwej transformacji, czyli takiej, która uwzględnia specyfikę gospodarczą i społeczną poszczególnych państw i ich potrzeby, by nie powodować powstawania nowych obszarów biedy, wykluczenia".

Tematem rozmów Andrzeja Dudy z Giuseppe Contem była przyszłość Unii Europejskiej Filippo Attili/PAP/EPA

"Należy oddać Białorusinom prawo do decydowania o przyszłości swego kraju"

Szef gabinetu prezydenta przekazał, że rozmowy polityczne polskiego przywódcy dotyczyły też brexitu i zawirowań w negocjacjach między Unią Europejską a Wielką Brytanią. - Trzeba zrobić wszystko, by zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami, jakie były pomiędzy Brukselą a Londynem, doprowadzić do tego, by po zakończeniu fazy przejściowej Wielka Brytania była ważnym partnerem gospodarczym dla Europy – mówił Szczerski.

Jak poinformował, kolejny temat rozmów to sytuacja na Białorusi. - To nasze przekonanie, także Polski i Włoch, że należy oddać Białorusinom prawo do decydowania o przyszłości swego własnego kraju. To prawo jest im dziś odebrane i oni tego prawa się domagają – mówił. Podkreślił, że "Unia Europejska powinna być zdecydowana, powinna działać".

- Unia Europejska nie powinna się wahać w decyzjach, tylko powinna wspomóc Białoruś w drodze do wolnych wyborów i tego, by Białorusini sami swą przyszłość określili bez ingerencji zewnętrznej i bez instrumentalnego traktowania Białorusi, jak to ma miejsce dzisiaj, jak się wydaje, w polityce rosyjskiej – powiedział Szczerski.

Andrzej Duda rozmawiał z premierem Włoch Giuseppe Conte Filippo Attili/PAP/EPA

"Polska gotowa, by wspomagać Włochy w patrolowaniu Morza Śródziemnego"

Kolejnym tematem rozmów prezydenta Dudy z politykami włoskimi było NATO. - Duża część rozmowy była poświęcona amerykańskiej obecności w Europie. To jest nasze wspólne zdanie, że jakiekolwiek przegrupowywanie wojsk amerykańskich w Europie nie powinno zmniejszać zaangażowania amerykańskiego w bezpieczeństwo europejskie – powiedział Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta poinformował, że omówiono też kwestie związane z polityką migracyjną. - Prezydent powiedział, że Polska jest gotowa, by wspomagać Włochy w patrolowaniu Morza Śródziemnego, jak ma to obecnie miejsce, z bazy na Sycylii, w zapewnieniu bezpieczeństwa wód terytorialnych Europy w kontekście napływu migracyjnego. To jest nasza część europejskiej solidarności – oświadczył Szczerski.

Autor:asty/kab

Źródło: PAP