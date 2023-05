Kupiła trzy domy we Włoszech za 3,30 euro. "Ludzie byli bardzo otwarci, każdy chciał się napić ze mną kawy"

Mieszkająca na co dzień w Kalifornii Rubia Daniels nabyła trzy opuszczone i zniszczone domy w miejscowości Mussomeli na Sycylii. Za wszystkie nieruchomości zapłaciła łącznie 3,30 euro, zobowiązując się do ich renowacji. 49-latka zapowiada teraz, że w jednym z zakupionych budynków chce otworzyć galerię sztuki, inny planuje zamienić w centrum wellness.

Kiedy Rubia Daniels po raz pierwszy usłyszała o absurdalnie tanich domach we Włoszech, wiedziała, że musi zobaczyć je na własne oczy. - Wybadałam temat, a trzy dni później miałam już bilety na samolot, wynajęty samochód i pokój w hotelu. Ruszyłam w drogę - opowiadała mieszkanka Kalifornii w rozmowie z Insiderem, którą na łamach portalu opublikowano 15 maja. Daniels pojechała do Włoch w 2019 roku. To wtedy, w ciągu 10-dniowego pobytu w Mussomeli, małym miasteczku na Sycylii, Daniels została właścicielką trzech zrujnowanych i opuszczonych domów. Łącznie zapłaciła za nie 3,30 euro. Cena każdej z nieruchomości mieściła się w przedziale od dokładnie jednego euro do 1,10 euro. Przedstawiciel firmy Case 1 Euro, organizującej wyprzedaż opuszczonych domów w regionie, potwierdził amerykańskiemu portalowi, że doszło do takich transakcji.