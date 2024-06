Amerykanka Amanda Knox została w środę we Włoszech skazana na trzy lata więzienia za oszczerstwo dotyczące głośnej sprawy śmierci jej brytyjskiej współlokatorki, do której doszło w 2007 roku. Amerykanka winą za jej śmierć niesłusznie obarczyła Kongijczyka Patricka Lumumbę. Następnie to Knox została skazana za udział w morderstwie, jednak sąd później ją uniewinnił.