Agnieszka Holland z nagrodą watykańskiego festiwalu Tertio Millennio za film "Zielona granica"

Agnieszka Holland została nagrodzona podczas watykańskiego festiwalu filmowego Tertio Millennio za film "Zielona granica". Polska reżyserka w czasie spotkania z widzami przed projekcją filmu opowiadała o źródłach kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej – wskazała, że wywołali go Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka.

Agnieszka Holland otrzymała we wtorek w Rzymie specjalną nagrodę festiwalu filmowego Tertio Millennio za "Zieloną granicę". Wyróżnienie pod nazwą "Fuoricampo" zostało wręczone reżyserce podczas uroczystości w rzymskim kinie "Nuovo Olimpia".

- Aby o tym opowiedzieć, postanowiłam zrobić to, co umiem, czyli nakręcić film fabularny - dodała. Jak zaznaczyła, "tajemnica zła jest łatwiejsza do pokazania".