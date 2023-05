Adwokatka ukarana za zdjęcia. "Gdybym była brzydka, nie byłoby tego zamieszania"

Zdjęcia z kąpieli w pianie, pozowanie w bieliźnie, a czasem nawet bez, doprowadziły do przerwy w karierze adwokatki z Turynu. 34-letnia Alessandra Demichelis została zawieszona w prawie do wykonywania zawodu na 15 miesięcy.

Demichelis żyje i pracuje w Turynie. Oprócz świadczenia usług prawniczych jest też celebrytką. Jeszcze kilka tygodni temu brała udział we włoskiej edycji programu telewizyjnego "Azja Express". 34-latka prowadzi profil w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoje życie i zawód "od kuchni". Nie brakuje tam zdjęć i nagrań z wakacji czy z siłowni. Nie na wszystkich jest w pełni ubrana. Fotografia, jaką najczęściej opisują w ostatnich dniach włoskie media, to ta, na której widać jak prawniczka w skąpej bieliźnie klęczy na łazienkowej podłodze.

Ponad rok przerwy. Skomentowała to kolejnym zdjęciem

Za to i inne zdjęcia, jakimi kobieta dzieli się ze swoimi fanami, została teraz ukarana przez komisję dyscyplinarną przy Izbie Adwokackiej w Turynie. "Kosztowały [zdjęcia - red.] ją zawieszenie w prawie do wykonywania zawodu na 15 miesięcy. Zacznie ono obowiązywać za 60 dni, kiedy Izba opublikuje uzasadnienie decyzji" - poinformowała w środę włoska agencja prasowa ANSA.

Na ten krok Demichelis zareagowała w typowy dla siebie sposób: dodając zdjęcie, na którym widać sporą część odsłoniętych pośladków. Stoi pod ścianą, tyłem do aparatu fotograficznego, a na białej koszulce widnieje napis "Czuj się zawieszona" (co nawiązuje do feministycznego hasła promowanego w ostatnich miesiącach przez Chiarę Ferragni, włoską influencerkę i bizneswoman: "Czuj się wolna").