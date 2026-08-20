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Świat

Źle trafili z oszustwem "na policjanta". Już piąty raz pomogła zatrzymać przestępców

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Emerytka
Włoska policja. Wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Pięć prób oszustwa zakończyło się pięcioma zatrzymaniami. Włoskie media opisują historię 85-latki, która dzięki refleksowi i współpracy z policją pięć razy uniknęła kłopotów i pomogła zatrzymać domniemanych sprawców. "Ciągle próbują oszukiwać starszych ludzi" - skarży się kobieta.

85-letnia mieszkanka miasteczka Bordighera w Ligurii ma wysoko na liście numer telefonu do szefa lokalnej policji. W ostatnią środę skorzystała z niego po raz kolejny, tuż po tym, jak otrzymała telefon od - jak podejrzewała - osoby podszywającej się pod policję, informującej o włamaniu do urzędu gminy i kradzieży danych. Od dzwoniącego usłyszała, że pojawi się u niej policjant, by sprawdzić, czy jej kosztowności są bezpieczne. Seniorka od razu zorientowała się, że ktoś próbuje ją oszukać, celowo przedłużała rozmowę z przestępcą podając różne wskazówki i w tym samym czasie wezwała znajomego funkcjonariusza. Kiedy domniemany oszust przyszedł pod jej dom, został zatrzymany przez czekający na niego patrol.

85-latka przechytrzyła oszustów

To scenariusz, który kobieta dobrze znała. W przeszłości otrzymywała już podobne telefony, np. z prośbą o pieniądze od "krewnych" w związku z wypadkiem, czy innymi kłopotami. Włoskie media piszą o podwójnym rekordzie: zarówno w przypadku różnych prób oszustwa w stosunku do jednej osoby, jak i szybkiej reakcji kobiety - dzięki niej pięć razy oszuści zostali ujęci.

W rozmowie z mediami kobieta nie kryje rozgoryczenia i, choć za pierwszym razem była dumna ze swoich szybkich działań, dziś kolejna próba oszustwa napawa ją smutkiem. "Wciąż zbyt wielu starszych ludzi pada ofiarą oszustw" - tłumaczy. Dziennik "La Repubblica" przedstawia seniorkę jako wzór czujności, niezbędnej wobec plagi oszustw.

Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło zdjęcia: KRP V

Redagował AM

Źródło: La Repubblica, La Sicilia, PAP
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Tagi:
Włochyoszustwo
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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