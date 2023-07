83-latka oszukana metodą "na wnuczka". Oddała kosztowności warte milion euro

Jak wynika z relacji włoskich mediów, w ubiegły poniedziałek około godziny czternastej 83-latka z rzymskiej dzielnicy Parioli otrzymała telefon od mężczyzny podającego się za naczelnika poczty. Oszust przekonał kobietę, że jej wnuk wpadł w tarapaty finansowe i poprosił go o pomoc. Twierdził, że emerytka może wyciągnąć krewnego z kłopotów, jeśli przekaże wysłanemu przez niego pracownikowi poczty przedmioty o wartości równej kwocie zaciągniętego przez wnuka długu. Mężczyzna utrzymywał, że kosztowności zostaną kobiecie zwrócone, gdy tylko jej krewny spłaci swoje zobowiązania.

Telefon nie wzbudził podejrzeń kobiety. Postąpiła dokładnie tak, jak jej polecono. - Naprawdę myślałam, że wnuczek potrzebuje pomocy, i zrobiłam, co mi kazano - przyznała emerytka, cytowana na łamach "Corriere della Sera".

Oszuści zablokowali jej linię telefoniczną

By uniemożliwić kobiecie skontaktowanie się z innymi członkami rodziny, oszuści zablokowali jej stacjonarną linię telefoniczną - informuje "Corriere della Sera". Mężczyzna podający się za naczelnika poczty rozmawiał z 83-latką przez telefon komórkowy do czasu, gdy rzekomo wysłany przez niego pracownik poczty zjawił się w jej mieszkaniu.

- Nie sądziłam, że to oszustwo - stwierdziła kobieta, dodając, że mężczyzna, który podawał się za pracownika poczty, był "człowiekiem dystyngowanym i dobrze ubranym". Oszust miał namawiać ją, by przekazała mu jak najwięcej wartościowych przedmiotów, zapewniając, że i tak zostaną jej one wkrótce zwrócone. Emerytka oddała mu rodową biżuterię, luksusowe zegarki, antyczne monety i inne przedmioty o łącznej wartości miliona euro.