800 razy popełnił to samo wykroczenie. Zignorował mandaty na kwotę 150 tysięcy euro 

21-letni kierowca z Mantui we Włoszech w ciągu dwóch lat aż 800 razy popełnił to samo wykroczenie. Kwota, na jaką opiewają wszystkie otrzymane przez niego mandaty, to około 150 tysięcy euro. Żadnego z nich nie zapłacił. Wpadł podczas rutynowej kontroli, informują włoskie media.

Włochy. 800 razy popełnił to samo wykroczenie

Do pierwszej kontroli doszło 14 listopada. W jej trakcie funkcjonariusze ustalili, że mieszkaniec Mantui poruszał się samochodem bez ważnego ubezpieczenia. Ukarali go karą grzywny oraz zakazali dalszego używania auta. 21-latek nie zastosował się jednak do poleceń policji. Kolejnego dnia, na dokładnie tej samej ulicy, patrol zatrzymał go ponownie. Druga kontrola zakończyła się cofnięciem Włochowi prawa jazdy – informuje Today. Jego samochód został skonfiskowany i odwieziony na specjalny parking. Policja postanowiła wówczas również dokładniej sprawdzić historię pojazdu i jego kierowcy. To wtedy odkryto serię popełnionych przez 21-latka wykroczeń.