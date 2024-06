Brytyjczyk zmarł na wakacjach

Fala upałów na południu Europy

Cappelli zauważył, że w niedzielę, gdy doszło do tragedii, na szczycie Wezuwiusza temperatury nie były aż tak ekstremalne. Podkreślił też, że w tym miejscu bardzo rzadko dochodzi do podobnych sytuacji - jest to jeden przypadek zgonu na rok lub dwa lata. Jego zdaniem nie jest to duża liczba, "biorąc pod uwagę fakt, że dziennie około trzy tysiące osób wspina się na szczyt wulkanu".