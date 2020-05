Chciał odwiedzić narzeczoną, zapłacił 400 euro kary

We Włoszech obowiązują surowe restrykcje dotyczące przemieszczania się. Przekonał się o tym 18-latek z okolic Ankony w środkowych Włoszech, który otrzymał karę w wysokości 400 euro za odwiedziny narzeczonej - podały włoskie media.

Na mocy obecnie obowiązujących regulacji prawnych zabronione jest opuszczanie domu bez uzasadnionego powodu i wyjazd z miejscowości, w której jest się zameldowanym. Restrykcje te mają zostać złagodzone 4 maja, gdy rozpocznie się drugi etap walki z koronawirusem. Wtedy można będzie również składać wizyty u najbliższych. Dotyczy to zarówno rodzin, jak i osób w stałym związku. Dziennik "Il Messaggero" poinformował, że w czwartek w regionie Marche policjanci skontrolowali pasażerów autobusu podmiejskiego. Jeden z nich, 18-latek, wracał z miasteczka Chiaravalle do miejscowości Falconara Marittima, gdzie mieszka.

Zapytany przez funkcjonariuszy o cel wyjazdu odpowiedział, że był z wizytą u swojej narzeczonej. Patrol policji wyjaśnił mu, że jest to obecnie zabronione i że powinien był poczekać do 4 maja na takie romantyczne spotkanie. Wymierzono mu karę, przewidzianą dla osób opuszczających dom bez ważnego powodu.

We Włoszech obowiązują surowe restrykcje w przemieszczaniu się Riccardo Antimiani/PAP/EPA

Blisko 28 tysięcy ofiar koronawirusa we Włoszech

Włoska Obrona Cywilna poinformowała w czwartek, że 285 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Włoszech w ciągu ostatniej doby. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 27 967. Padł nowy rekord liczby wyleczonych jednego dnia - ponad 4600 osób. Dobowa liczba zmarłych we Włoszech spadła w porównaniu z dniem poprzednim, gdy było ich ponad 320.

Obecnie zakażonych koronawirusem jest według oficjalnych statystyk 101 tysięcy mieszkańców kraju. Od środy o ponad trzy tysiące spadła liczba chorych pod opieką lekarzy. To pierwszy tak znaczny spadek. Do tej pory we Włoszech potwierdzono 205 tysięcy przypadków koronawirusa. Wzrost dzienny wyniósł 1872.

Wyleczonych jest już prawie 76 tysięcy osób. W ciągu jednego dnia do zdrowia wróciło 4693 osób, co jest absolutnym rekordem tej epidemii. Kolejny dzień z rzędu zmniejsza się liczba chorych na Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii; przebywa tam około 1700 pacjentów - poinformowano na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej. Stale poprawia się też sytuacja w Lombardii, czyli epicentrum zachorowań w kraju. Spadła tam liczba nowych zakażeń o 600 w porównaniu do dnia poprzedniego. Zanotowano 104 zgony.

