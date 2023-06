Media: w napadzie zazdrości o żonę odgryzł kawałek ucha nieznajomemu mężczyźnie

31-letni obywatel Nigerii rzucił się na obcego mężczyznę i odgryzł mu kawałek ucha. Według włoskich mediów do zdarzenia doszło w piątek w pobliżu stacji kolejowej przy ulicy Via Mazzini w Sondrio. Sprawca miał tłumaczyć się faktem, iż ofiara rzekomo natarczywie spoglądała w stronę jego żony. Ofierze grozi amputacja części ucha.

Jak wynika z ustaleń portalu La Repubblica, do ataku napastnika skłoniło narzekanie jego żony na uporczywe spojrzenia, jakimi rzekomo obdarzał ją obcy mężczyzna. Po usłyszeniu tego, Nigeryjczyk rzucił się na niego, złapał go za głowę i zaczął gryźć jego ucho z taką intensywnością, że odgryzł jego górny fragment.

31-latek odgryzł kawałek ucha obcemu mężczyźnie

Na miejsce od razu zostały wezwane zaalarmowane przez świadków służby. Gdy funkcjonariusze przybyli na Via Mazzini zarówno ofiara, jak i napastnik i jego żona wciąż się tam znajdowali. W rozmowie z policjantami, agresor miał tłumaczyć się napadem zazdrości, spowodowanym rzekomym wpatrywaniem się w jego żonę. Został ujęty i obecnie przebywa w areszcie. Jak podają media, był on już w przeszłości notowany za znęcanie się nad rodziną i grożenie funkcjonariuszowi publicznemu.

Zaatakowany mężczyzna został przewieziony do szpitala w Sondrio, skąd wypisano go już do domu. Za niecałe sześci tygodni ma się on jednak stawić na kontrolę lekarską, podczas której medycy ocenią stan jego ucha i podejmą decyzję w sprawie ewentualnego usunięcia kolejnych fragmentów jego małżowiny usznej.