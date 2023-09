22-letni turysta przyłapany na gorącym uczynku. "To musi się skończyć"

Niemiecki turysta chciał zapozować do zdjęć. W tym celu wspiął się na fontannę Neptuna we Florencji, uszkadzając jej fragment, po czym uciekł. Zdarzenie zostało jednak zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu, a 22-letni mężczyzna został zidentyfikowany - podaje "La Repubblica".

Turysta wspiął się na fontannę Neptuna, został zidentyfikowany

Choć zabytkowa fontanna chroniona jest alarmem, ten uruchomił się dopiero, gdy mężczyźni opuszczali jej teren, co umożliwiło im ucieczkę. Jak jednak informuje burmistrz Florencji Dario Nardella, "dzięki kamerom pobliskiego urzędu miejskiego zostali oni zidentyfikowani". Nardella odniósł się do zachowania turystów na platformie X (dawny Twitter) w poniedziałek. "Nie ma usprawiedliwienia dla wandalizmu wobec dziedzictwa kulturowego" - podkreślił.

Do incydentu odniósł się również, cytowany przez "La Repubblica", włoski minister kultury Gennaro Sangiuliano. - To kolejne zbezczeszczenie naszego narodowego dziedzictwa kulturowego jest oznaką całkowitego braku poszanowania dla (dorobku naszej – red.) cywilizacji i piękna, który to powinien charakteryzować tych, którzy postanawiają odwiedzić Włochy. To musi się skończyć - stwierdził.