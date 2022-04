21-latka od czterech lat żyła zamknięta w domu. "Przykuta łańcuchem do łóżka lub poręczy schodów"

Włoskie media opisują makabryczną historię dziewczyny, która była więziona we własnym domu. "Kiedy karabinierzy weszli do środka, zastali ją przykutą do łóżka łańcuchem" - informuje portal Voce in Napoli. Oprawcą 21-latki miała być jej matka. Kobieta karmiła ją raz dziennie, na stojąco i to tylko resztkami, które zostawały po obiedzie reszty rodziny - relacjonują media. Koszmar ofiary zakończył się dopiero po tym, jak jej młodsza siostra zdobyła się na odwagę i zgłosiła sprawę służbom.