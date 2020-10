15-letni "Boży influencer" beatyfikowany w Asyżu

Global Look Press via ZUMA Press/PAP

Carlo Acutis zmarł w 2006 roku na białaczkę w wieku 15 lat Global Look Press via ZUMA Press/PAP

"Eucharystia to moja autostrada do nieba"

Carlo codziennie przystępował do komunii. Jednocześnie fascynował się internetem i jego możliwościami. Postanowił wykorzystywać sieć do szerzenia wiary, a także informacji o życiu Kościoła. Za pośrednictwem internetu opowiadał też o cudach eucharystycznych. "Eucharystia to moja autostrada do nieba" - powtarzał.