14-latek uratował życie starszemu mężczyźnie. Dzięki temu, że obejrzał serial "Doktor"

Matteo Ricolfi, 14-letni chłopiec z okolic Werony, uratował życie 65-letniemu mężczyźnie, który zasłabł na ulicy - informują włoskie media. Nastolatek z powodzeniem przeprowadził akcję reanimacyjną, bo dzień wcześniej widział ją w jednym z seriali telewizyjnych. - Lekarze powiedzieli mi, że gdybym nie zadziałał, to ten pan by zmarł - mówił w rozmowie z mediami Matteo.

Włoskie media opisują we wtorek zdarzenie, do którego doszło w niedzielę w mieście Colognola dei Colli w prowincji Werona na północy Włoch. 14-letni Matteo Ricolfi jechał właśnie rowerem na boisko, gdy usłyszał krzyk kobiety. - Zostawiłem rower, podbiegłem do niej i zobaczyłem mężczyznę leżącego na ziemi - relacjonował chłopiec w rozmowie z "La Stampą". Jak się później okazało, był to 65-latek, który źle się poczuł.

Nastolatek uratował życie mężczyźnie

Chłopiec przyznał w rozmowie z mediami, że kobieta była przerażona sytuacją. - Rozmawiała właśnie z operatorem numeru alarmowego 118, więc wziąłem od niej telefon i powiedziałem, gdzie dokładnie się znajdujemy. Wtedy operator zapytał mnie, czy dam radę wykonać masaż serca, a ja powiedziałem, że tak. Żona mężczyzny była zbyt przestraszona, by to zrobić - relacjonował 14-latek.

Powiedział też, że reanimację prowadził przez około 15 minut. - Nie przestałem, dopóki nie przyjechała karetka. Potem helikopterem zabrano mężczyznę do szpitala - mówił. - Lekarze powiedzieli mi, że gdybym nie zadziałał, to ten pan by zmarł - dodał.

Pytany, skąd wiedział, co robić, chłopiec odparł, że "widział to w telewizji". Przyznał, że dzień wcześniej oglądał włoski serial pt. "Doktor", a gdy zobaczył mężczyznę leżącego na ziemi, od razu skojarzyło mu się to ze sceną widzianą w telewizji. - Starałem się myśleć o serialu i reanimacji, którą tam widziałem, próbując to naśladować. Ale jednocześnie wykonywałem polecenia wydawane przez operatora numeru alarmowego - wskazał.

Włoskie media nie informują, jaki jest stan mężczyzny. Nastolatkowi natomiast za brawurową akcję podziękował w mediach społecznościowych gubernator regionu Wenecja Euganejska Luca Zaia. "Ma zaledwie 14 lat, ale jest już młodym bohaterem" - napisał. "Wielkie brawa dla Matteo za jego niezwykłą czujność i odwagę!" - dodał.

Autorka/Autor:pb//az

Źródło: Rai News, La Stampa, tvn24.pl