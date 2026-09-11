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Świat

13-latka zepchnięta z balkonu na siódmym piętrze przez byłego chłopaka

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Białe balony, kwiaty i wiadomości przyjaźni pojawiły się dziś rano przed liceum Colombini w Piacenzy. W ten sposób przyjaciele i szkolni koledzy uczcili pamięć 13-letniej Aurory (28 października 2024 r.)
Kobiety biorące udział w marszu z okazji Międzynarodowego Dnia na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet w Hiszpanii 25 listopada 2024
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Giampietro Bisaglia/ANSA/PAP
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Historia 13-letniej Aurory Tili, która zginęła w 2024 roku zepchnięta z siódmego piętra przez byłego chłopaka, wstrząsnęła Włochami. Teraz wróciła na czołówki portali po tym, jak sąd apelacyjny zmniejszył karę dla sprawcy.

W pierwszej instancji sąd dla nieletnich skazał oskarżonego o zabójstwo Aurory Tili na 17 lat więzienia. 10 września Sąd Apelacyjny w Bolonii wydał orzeczenie częściowo zmniejszające karę z 17 do 15 lat.

Morena Corbellini, matka Aurory, wyraziła oburzenie z powodu skrócenia wyroku. - Będzie tylko gorzej, wydawane są łagodne wyroki. A potem spodziewamy się spadku liczby zabójstw kobiet? Będą tylko rosły, a nieletni będą zabijać coraz więcej, dopóki kraj nie zainterweniuje surowo i słusznie - skomentowała, odnosząc się do sytuacji we Włoszech, gdzie według statystyk co trzy dni dochodzi do kobietobójstwa.

- Aurora miała 13 lat i była najmłodszą ofiarą kobietobójstwa w Europie - powiedział prawnik Emilio Malaspina, reprezentujący matkę ofiary.

13-latka zepchnięta z siódmego piętra

Aurora Tili zginęła w Piacenzie w 2024 roku po upadku z siódmego piętra budynku, w którym mieszkała. - To ja ją zepchnąłem, to ja - przyznał jej były chłopak na początku rozprawy apelacyjnej dwa miesiące temu. Według rekonstrukcji przeprowadzonej przez śledczych, dziewczynka desperacko próbowała złapać się balustrady balkonu, ale 15-latek miał uderzyć ją rękami i kolanami, doprowadzając do upadku.

Jak ustalono, 13-latka wcześniej zwracała się do sztucznej inteligencji o poradę dotyczącą jej związku. Pytała, czy powinna go zakończyć i jak odróżnić prawdziwą miłość od toksycznej. Według sędziów to właśnie trudna sytuacja i obawa Aurory o bezpieczeństwo skłoniły ją do zgody na ostatnie spotkanie z chłopakiem, który ją prześladował. Miał wielokrotnie powtarzać swojej dziewczynie, że "jeśli on nie będzie jej miał, to nikt inny nie będzie jej nie miał". Sędziowie stwierdzili, że powodem zabójstwa był "przypływ zaborczości i zazdrości".

Wyrok sądu pierwszej instancji ujawnił, że nieletni oskarżony powiedział dzień wcześniej przyjacielowi, że chce zabić 13-latkę. W tym celu miał przynieść ze sobą śrubokręt. Wcześniej wysyłał też do Aurory wiadomości, które sędziowie uznali za "złowieszcze". Pisał: "Jutro ostatni raz, a potem już nigdy więcej" i "Obiecuję, że po piątkowej randce nigdy więcej się z tobą nie skontaktuję". Jak oceniono, 13-latka "prawdopodobnie i paradoksalnie" padła ofiarą zabójstwa właśnie dlatego, że podjęła desperacką próbę "rozbrojenia nienawiści", jaką wzbudziła w byłym chłopaku decyzją o zakończeniu związku. On "już postanowił, że zabije Aurorę", organizując ostatnie spotkanie i wykorzystując je "do wprowadzenia swojego nikczemnego planu w życie" - stwierdzono w wyroku pierwszej instancji.

Przyznał się do winy, nie okazał skruchy

Według relacji włoskich mediów skazany chłopak nigdy nie okazał skruchy ani współczucia dla ofiary. Obecnie 17-letni przebywa w zakładzie karnym dla nieletnich w Catanzaro. Kilka tygodni temu złożono raport na temat jego zachowania. W przeszłości - w innych zakładach karnych - miał on dopuścić się przestępstw podczas pobytu w areszcie. Teraz przechodzi terapię psychologiczną, która w lipcu ubiegłego roku doprowadziła go do przyznania się do winy. Początkowo bowiem nie przyznał się do zabójstwa, mówiąc najpierw o przypadkowym upadku, a następnie o umyślnym działaniu 13-latki. Sędziowie uznali jednak dowody za "przytłaczające" i "niepodważalne".

Dożywocie za kobietobójstwo

W listopadzie 2025 roku włoski parlament przyjął ustawę wprowadzającą kobietobójstwo do prawa karnego i przewidującą za nie karę dożywotniego pozbawienia wolności. Na mocy nowego przepisu kara dożywocia przewidziana jest dla każdego, kto powoduje śmierć kobiety z powodu dyskryminacji i nienawiści oraz w wyniku kontroli i dominacji. Za kobietobójstwo uznano także zbrodnię w wyniku odmowy kobiety wobec nawiązania relacji lub jej utrzymania i ograniczenia jej indywidualnej wolności.

W ramach ustawy wprowadzono również surowsze środki mające zapobiegać innym przestępstwom powiązanym z płcią, takim jak stalking czy pornografia zemsty, czyli sytuacja, w której intymne nagrania lub zdjęcia kobiet są udostępniane bez ich zgody.

Ustawę poparł rząd premier Giorgii Meloni. - To ważny sygnał spójności świata polityki przeciwko barbarzyństwom przemocy wobec kobiet - oświadczyła szefowa rządu, która wyraziła satysfakcję z przyjęcia nowego prawa.

Źródło: Rai News, tvn24.pl
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Tagi:
WłochyPrzemoc wobec kobietZabójstwoMorderstwo
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