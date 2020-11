Włamanie do skarbca Augusta II wstrząsnęło Niemcami. Po roku policja zatrzymała trzy osoby

Złodzieje przedarli się do drezdeńskiego muzealnego skarbca Gruenes Gewoelbe (Zielone Sklepienie) w listopadzie ubiegłego roku. Gruenes Gewoelbe, gdzie w trzeciej dekadzie XVIII wieku umieścił swój dworski skarbiec ówczesny książę elektor Saksonii i zarazem król Polski August II Mocny, znajduje się w kompleksie rokokowej pałacowej rezydencji Residenzschloss. Włamywacze weszli tam przed świtem 25 listopada 2019 roku po przepiłowaniu okiennej kraty i wybiciu okna. Nieco wcześniej, prawdopodobnie za ich sprawą, nastąpił pożar pobliskiej elektrycznej skrzynki rozdzielczej, co odcięło dopływ prądu do muzeum i jego instalacji alarmowej.