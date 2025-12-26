Syryjskie siły bezpieczeństwa w Suwejdzie Źródło: Reuters

Wyspecjalizowane jednostki przeprowadziły operację w miejscowości Buwajda nieopodal stolicy Syrii Damaszku, w wyniku której zabito Szahada, znanego pod pseudonimem Abu Omar Szaddad - podało w czwartek w komunikacie syryjskie MSW.

Według resortu był on jednym z wysokich rangą przywódców dżihadystycznej terrorystycznej organizacji tzw. Państwa Islamskiego (IS). Operacja - jak podano - została przeprowadzona we współpracy z międzynarodową koalicją walczącą z IS.

O komunikacie syryjskiego MSZ napisały m.in. Al-Jazeera, The Hindu czy agencja AFP.

Syryjskie siły zbrojne w Suwajdzie Źródło: PAP/Abaca

Dzień wcześniej generał Ahmad al-Dalati, cytowany przez państwową agencję SANA, mówił, że siły syryjskie, we współpracy z międzynarodową koalicją pod wodzą USA, zatrzymały w okolicach Damaszku innego wysokiego rangą członka IS.

Trump zapowiedział odwet

W środę syryjskie władze powiadomiły o zatrzymaniu w regionie stolicy innego ważnego członka IS.

Wcześniej, 13 grudnia, w zasadzce, którą zorganizował członek syryjskich służb, oskarżony przez Waszyngton o przynależność do IS, zginęło trzech Amerykanów - dwóch żołnierzy i tłumacz - a kolejnych trzech żołnierzy zostało rannych.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wówczas odwet na IS i ocenił, że atak terrorystów skierowany był zarówno przeciwko USA, jak i przeciwko władzom Syrii.

W reakcji Stany Zjednoczone, o czym 19 grudnia informował sekretarz wojny Pete Hegseth, rozpoczęły operację w Syrii wymierzoną w bojowników i infrastrukturę IS. Dowództwo Centralne USA poinformowało, że amerykańskie siły uderzyły w ponad 70 celów w środkowej Syrii i wykorzystały w tym celu ponad 100 pocisków precyzyjnego rażenia.

