Władze: kolumna rosyjskiego sprzętu jadąca przez Mariupol nie dotarła do celu

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko przekazał, że jadąca przez to miasto kolumna rosyjskich ciężarówek nie dotarła do celu i została rozbita. "Coś się wydarzyło po drodze" - napisał na kanale Telegram Andriuszczenko. Media relacjonują, że przez okupowany Mariupol w sobotę jechało co najmniej 14 rosyjskich ciężarówek, a także dziesięć autobusów z rosyjskimi okupantami, którzy zmierzali do dzielnicy Mangusz.