Szczątki trzech prezydentów na uchodźstwie trafią do Warszawy. "Ze wzruszeniem powitamy ich w ojczyźnie"

"Ważny symbol"

Burmistrz Newark-on-Trent Laurence Goff został uhonorowany odznaczeniem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jak podkreślają organizatorzy jest to "wyraz wdzięczności narodu polskiego za wieloletnią opiekę nad grobami polskich bohaterów II wojny światowej oraz przedstawicieli władz RP na uchodźstwie". Zwracając się do polskiej delegacji powiedział, że opiekowanie się grobami poległych i zmarłych Polaków było przywilejem. Zapewnił, że mieszkańcy Newark nie zapomną, że w ich mieście spoczywali prezydenci RP i wciąż będą dbali o groby polskich żołnierzy. Cmentarz w Newark to największa nekropolia polskich lotników poległych w czasie II wojny światowej.

Jeden z potomków prezydenta Ostrowskiego, Daniel Ostrowski, zaśpiewał piosenkę "Nowhere else to go". - Piosenka została napisana z myślą o historii mojego wuja - prezydenta Ostrowskiego. Jej tematem jest nieprzerwana suwerenność Polski i to, że pewne miejsca, ludzie i pojęcia żyją w naszych sercach nawet wtedy, gdy są chwilowo utracone - podkreślił w wypowiedzi dla organizatorów uroczystości.