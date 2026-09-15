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Świat

"Fakty" TVN. Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Petem Hegsethem

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Kosiniak
Władysław Kosiniak-Kamysz: ze strony polskiej stała obecność amerykańskich żołnierzy może kosztować 15-17 miliardów złotych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
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Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się 23 września z szefem Pentagonu Petem Hegsethem - podał korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Według amerykańskiego korespondenta, rozmowa ta odbędzie się w przyszłą środę w godzinach popołudniowych.

O spotkaniu szef MON poinformował wcześniej we wtorek w rozmowie z Polsat News. - To jest ważny moment dyskusji o stałej obecności wojsk amerykańskich [w Polsce - red.], ale również o potencjalnych zagrożeniach, które są ze strony Federacji Rosyjskiej wobec wschodniej flanki NATO - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Jak mówił, z Hegsethem będzie rozmawiał na temat polskiego bezpieczeństwa, ale także między innymi o centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot. Pytany, czy spotkanie jest reakcją na eskalację rosyjskich działań w pobliżu polskiej granicy w ostatnich dniach, minister obrony podkreślił, że ta wizyta była przygotowywana od kilku tygodni.

OGLĄDAJ: "USA otwarte na stałą bazę wojsk w Polsce"
pc
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Źródło: PAP
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Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszPete Hegseth
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