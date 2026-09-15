"Fakty" TVN. Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Petem Hegsethem
Według amerykańskiego korespondenta, rozmowa ta odbędzie się w przyszłą środę w godzinach popołudniowych.
O spotkaniu szef MON poinformował wcześniej we wtorek w rozmowie z Polsat News. - To jest ważny moment dyskusji o stałej obecności wojsk amerykańskich [w Polsce - red.], ale również o potencjalnych zagrożeniach, które są ze strony Federacji Rosyjskiej wobec wschodniej flanki NATO - podkreślił Kosiniak-Kamysz.
Jak mówił, z Hegsethem będzie rozmawiał na temat polskiego bezpieczeństwa, ale także między innymi o centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot. Pytany, czy spotkanie jest reakcją na eskalację rosyjskich działań w pobliżu polskiej granicy w ostatnich dniach, minister obrony podkreślił, że ta wizyta była przygotowywana od kilku tygodni.