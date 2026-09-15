Świat "Fakty" TVN. Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Petem Hegsethem Adrian Wróbel |

Władysław Kosiniak-Kamysz: ze strony polskiej stała obecność amerykańskich żołnierzy może kosztować 15-17 miliardów złotych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Według amerykańskiego korespondenta, rozmowa ta odbędzie się w przyszłą środę w godzinach popołudniowych.

O spotkaniu szef MON poinformował wcześniej we wtorek w rozmowie z Polsat News. - To jest ważny moment dyskusji o stałej obecności wojsk amerykańskich [w Polsce - red.], ale również o potencjalnych zagrożeniach, które są ze strony Federacji Rosyjskiej wobec wschodniej flanki NATO - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

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Jak mówił, z Hegsethem będzie rozmawiał na temat polskiego bezpieczeństwa, ale także między innymi o centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot. Pytany, czy spotkanie jest reakcją na eskalację rosyjskich działań w pobliżu polskiej granicy w ostatnich dniach, minister obrony podkreślił, że ta wizyta była przygotowywana od kilku tygodni.

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