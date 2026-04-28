Świat Putin: zrobimy wszystko, by wesprzeć Iran atakowany przez USA i Izrael

Irański szef dyplomacji Abbas Aragczi spotkał się w poniedziałek w Petersburgu z Władimirem Putinem Źródło: Reuters

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi spotkał się w poniedziałek w Petersburgu z Władimirem Putinem. Przywódca Rosji powiedział irańskiemu dyplomacie, że ma nadzieję na rychłe zaprowadzenie pokoju i wyraził nadzieję, że Iran poradzi sobie z tym "trudnym okresem" wojny - podała rosyjska państwowa agencja informacyjna.

- Z naszej strony zrobimy wszystko, co leży w interesie Iranu oraz wszystkich narodów regionu, by jak najszybciej osiągnąć pokój - oświadczył Putin, cytowany przez Reutersa.

Rosja zaproponowała wcześniej mediację w celu przywrócenia stabilności na Bliskim Wschodzie po rozpoczętych 28 lutego atakach USA i Izraela na Iran. Oferowała też przechowywanie irańskiego wzbogaconego uranu jako sposób deeskalacji napięć, jednak propozycję odrzuciły Stany Zjednoczone.

W trakcie spotkania, do którego doszło w bibliotece prezydenckiej w Petersburgu, Putin zapewnił Aragcziego, że Rosja dostrzega, jak "odważnie i heroicznie naród irański walczy o swoją niezależność i suwerenność".

Putin powiedział również, że w ubiegłym tygodniu otrzymał wiadomość od nowego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego i poprosił Aragcziego o przekazanie, że Rosja zamierza kontynuować strategiczne partnerstwo z Teheranem.

Rosja wspiera Iran

Zawarte na 20 lat porozumienie między oboma krajami podpisano w 2025 roku. Oprócz tego Rosja buduje dwa nowe bloki jądrowe w Buszehrze - jedynej irańskiej elektrowni atomowej - a Iran dostarczał Rosji drony Shahed, wykorzystywane w wojnie przeciwko Ukrainie, których produkcję Moskwa następnie uruchomiła u siebie.

Aragczi podziękował za wsparcie ze strony Rosji. - Pokazaliśmy wszystkim, że Iran ma dobrych przyjaciół i sojuszników, takich jak Federacja Rosyjska, którzy stoją przy nim właśnie w trudnych momentach - powiedział.

Rosja aktywnie wspiera Iran w wojnie rozpoczętej 28 lutego przez Izrael i USA, m.in. dostarcza dostarcza Teheranowi dane satelitarne i wywiadowcze, które pomagają siłom irańskim w atakowaniu celów amerykańskich i ich partnerów w regionie.

