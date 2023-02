Władimir Putin zawiesił uczestnictwo Rosji w traktacie New START

Władimir Putin we wtorek mówił o "niedopuszczalnych" dążeniach Waszyngtonu do przeprowadzania inspekcji rosyjskiego arsenału nuklearnego. - W tej sytuacji jestem zmuszony dziś do ogłoszenia, że Rosja zawiesza swoje uczestnictwo w traktacie dotyczącym ofensywnych zbrojeń agresywnych - powiedział podczas swojego wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu.

Traktat New Start

Rosyjsko-amerykański traktat New START, który wszedł w życie w 2011 roku, ogranicza liczbę strategicznych głowic jądrowych, które mogą posiadać Stany Zjednoczone i Rosja, oraz rozmieszczenie lądowych i podwodnych rakiet i bombowców do przenoszenia tego rodzaju ładunków. Ogranicza on do 1550 liczbę głowic rozmieszczonych w każdym z krajów oraz do 700 liczbę rozmieszczonych rakiet i bombowców. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia u drugiego z partnerów do 18 inspekcji rocznie, by wzajemnie kontrolować ograniczenia.