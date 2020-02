"Kto szturmował Berlin? Czyja flaga powiewała nad Reichstagiem?". Putin ma propozycję

W związku z próbami - jak to ujął - "wykradzenia" Rosji zwycięstwa w II wojnie światowej, Władimir Putin opowiedział się w środę za tym, by w konstytucji znalazł się zapis o "obronie prawdy" na temat tego konfliktu. Powszechne głosowanie nad zmianami w rosyjskiej ustawie zasadniczej, zaproponowanymi przez prezydenta, odbędzie się 22 kwietnia.

Na spotkaniu z grupą roboczą ds. zmian w konstytucji Rosji Władimir Putin ocenił, że podejmowane są "próby wykradzenia nam (Rosji - red.) zwycięstwa" w II wojnie. - Ale jest to niemożliwe - zapewnił. - Kto szturmował Berlin? Czyja flaga powiewała nad Reichstagiem? Tego nikt nie zapomni - oświadczył. Uznał za stosowne, by w konstytucji znalazł się zapis o tym, że Rosja będzie przeciwdziałać takim próbom.

Putin dodał, że popiera propozycje wysunięte przez grupę roboczą, dotyczące niedopuszczenia do fałszowania historii. - Jak najbardziej stosowne jest zwrócenie na to uwagi. I na prawdę historyczną, i na niedopuszczalność fałszowania historii, umniejszenia znaczenia czynu naszego narodu podczas obrony ojczyzny. To wszystko jest nadzwyczaj ważne - powiedział.