Putin wybrał się do Iranu. "Mocny sygnał o planach Moskwy"

We wtorek po południu samolot z Władimirem Putinem na pokładzie wylądował w Teheranie - podała agencja RIA Nowosti, relacjonująca na żywo to wydarzenie. Prezydent Rosji Władimir Putin ma spotkać się z przywódcami Iranu, w tym prezydentem Ebrahimem Raisim i ajatollahem Ali Chameneim. Wcześniej Biały Dom poinformował, że w ostatnich tygodniach rosyjscy urzędnicy odwiedzili lotnisko w Iranie, aby obejrzeć drony, które Rosja zamierza kupić i wykorzystać w toczącej się wojnie w Ukrainie.

Biały Dom o wizycie rosyjskiej delegacji na lotnisku Kashan

"Teheran jest gotowy do eksportu sprzętu wojskowego i broni"

"W chwili obecnej Teheran jest gotowy do eksportu sprzętu wojskowego i broni" - cytuje agencja wtorkową wypowiedź dowódcy irańskich sił lądowych Kioumarsa Heydariego. Nastąpiło to tydzień po tym, jak Stany Zjednoczone oskarżyły Iran o przygotowanie do wysłania "kilkuset dronów" do Rosji.