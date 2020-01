Ograniczenie kadencji prezydenta, zapis o płacy minimalnej. Putin wniósł do Dumy projekt zmiany konstytucji

Do niższej izby rosyjskiego parlamentu, Dumy Państwowej, wniesiony został projekt prezydenckiej ustawy oparty na ogłoszonych niedawno przez Władimira Putina propozycjach zmian w konstytucji. Projekt przewiduje przeprowadzenie ogólnokrajowego głosowania na temat poprawek.

O wniesieniu projektu poinformował najpierw rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Później tekst dokumentu ukazał się w bazie projektów ustaw na stronie internetowej Dumy. Media w Rosji, powołując się na anonimowe źródła, podały, że we wtorek, 21 stycznia projekt omówi kierownictwo Dumy, a cała izba zajmie się nim już 23 stycznia.

Jeden z przedstawicieli grupy roboczej ds. poprawek w konstytucji, powołanej przez Putina, parlamentarzysta Andriej Kliszas zapowiedział, że grupa planuje wnieść do Dumy jeszcze "dość sporo" propozycji. Grupa robocza wyjaśniła w niedzielę, że jej eksperci wraz z członkami wydziału prawnego administracji (kancelarii) prezydenta pracowali nad poprawkami, zanim jeszcze Putin zapowiedział je w orędziu wygłoszonym 15 styczni.

W poniedziałek przedstawiciele grupy zapowiedzieli, że zmodyfikowanych ma być co najmniej 13 artykułów konstytucji, dotyczących m.in. jej rozdziałów o ustroju federalnym, prezydencie i rządzie, izbach parlamentu, władzy sądowniczej i prokuraturze oraz samorządzie lokalnym.

Putin proponuje zmiany w konstytucji

Projekt ustawy wniesiony do Dumy przewiduje zmiany, o których mówił Putin w orędziu. To m.in. ograniczenie kadencji prezydenckich do dwóch, zakaz kandydowania na ten urząd osób, które kiedykolwiek miały obywatelstwo obcego państwa, zakaz posiadania obywatelstwa obcego państwa przez gubernatorów, parlamentarzystów i ministrów. Duma Państwowa ma zyskać prawo zatwierdzania premiera, wicepremiera i ministrów. Przy nominowaniu ministrów i szefów resortów siłowych prezydent będzie musiał przeprowadzić konsultacje z wyższą izbą parlamentu, Radą Federacji.