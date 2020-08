Putin: w Rosji powstały rezerwowe siły policyjne, gotowe do interwencji na Białorusi

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w czwartek, że przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenko poprosił go o utworzenie rezerwowych sił policyjnych, które w razie potrzeby mogłyby wesprzeć białoruską milicję. Putin obiecał, że siły te nie zostaną użyte, dopóki kryzys na Białorusi nie wymknie się spod kontroli.

W wywiadzie dla telewizji Rossija Putin przekazał, że białoruski prezydent poprosił go o "sformowanie pewnej rezerwy z funkcjonariuszy organów ochrony prawa" i że spełnił on tę prośbę.

Wyjaśnił, że podczas rozmowy z Łukaszenką doszli obaj do wniosku, że nie ma obecnie konieczności wysyłania tych sił. - Mam nadzieję, że jej nie będzie i że z tego powodu nie użyjemy tej rezerwy - dodał.

"Nie jest nam obojętne, co tam się dzieje"

Putin mówił w wywiadzie, że wydarzenia na Białorusi są sprawą narodu białoruskiego, jednak "nie jest nam obojętne, co się tam dzieje" - zastrzegł, nazywając Białoruś najbliższym Rosji krajem.

- Zakładamy, że wszystkim uczestnikom tego procesu wystarczy rozsądku, by znaleźć wyjście, spokojnie i bez skrajności - powiedział. Wspomniał o zaproponowanej przez Łukaszenkę reformie konstytucyjnej. Podkreślił, że Sąd Konstytucyjny Białorusi uznał za niedopuszczalne "tworzenie jakichś organów ponadkonstytucyjnych, nie przewidzianych w ustawie zasadniczej, organów próbujących przechwycić władzę". Z tym stanowiskiem sądu - dodał - "trudno się nie zgodzić".

Protesty na Białorusi i groźby ze strony władz

Podczas protestów powyborczych w kraju co najmniej trzy osoby zginęły, a 200 zostało rannych. Zatrzymano blisko 7 tysięcy osób. Wiele brutalnie pobito. Jest kilkudziesięciu zaginionych. Demonstracje nie ustają, ale Łukaszenka zapowiada, że w najbliższych dniach "zrobi z nimi porządek". Władze znów zablokowały dostęp do wielu stron internetowych, podających obiektywne informacje o sytuacji na Białorusi, jak Radio Swoboda i Biełsat. Tłumione są kolejne strajki, a robotnicy są zastraszani.

W sobotę Łukaszenka wizytował wojska na poligonie pod Grodnem. Wezwał do stosowania najostrzejszych środków w obronie integralności Białorusi. Już dwa dni temu minister obrony zapowiedział, że armia jest gotowa strzelać do protestujących. W piątek wieczorem tysiące ludzi w Mińsku stanęło w wielokilometrowym łańcuchu pokuty od Kuropat, uroczyska, gdzie NKWD rozstrzeliwało ludzi w latach 30., do aresztu przy ulicy Akrestina, gdzie bestialsko bito osoby zatrzymane na protestach po wyborach prezydenckich.