"Wszystko będzie dobrze". Putin spotkał się z matką skazanej w Rosji Izraelki

Jak podała rosyjska agencja TASS, Putin zapewnił, że w czwartek Naamę odwiedziła rzeczniczka praw człowieka Tatiana Moskalkowa. - Mama bardzo się martwi, widzę to. Powiedziałem jej i chcę to powtórzyć: wszystko będzie dobrze - cytuję prezydenta agencja TASS.

Issachar zaprzeczyła przemytowi narkotyków, zauważając, że nie próbowała wjechać do Rosji podczas tranzytu do Izraela z Indii i nie miała dostępu do swojego bagażu podczas krótkiego pobytu na moskiewskim lotnisku.

"Blokady Leningradu i Holokaustu nie można z niczym porównać"

Putin wyraził wdzięczność i uznanie za to, że "w Izraelu nadaje się szczególne znaczenie zachowaniu prawdy o decydującym wkładzie Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad nazizmem". Według niego w Izraelu, "podobnie, jak w Rosji, pamięta się znaczenie lekcji II wojny światowej i nie pozwala się światu na to, by zapomniał, do czego prowadzi egoizm narodowy i pobłażanie dla wszelkich form szowinizmu, antysemityzmu i rusofobii".