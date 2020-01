Poprosiła Putina, ten ją ułaskawił. Izraelka skazana w Rosji za narkotyki będzie mogła wrócić do kraju

Prezydent Rosji Władimir Putin ułaskawił Naamę Issachar, która w październiku 2019 roku została skazana na 7,5 roku więzienia za przemyt narkotyków - poinformował w środę Kreml. Media spekulują, że Izraelka wróci do kraju z premierem Benjaminem Netanjahu, który w czwartek przybędzie z wizytą do Moskwy.

Później Kreml uprzedził, że ułaskawienie nie będzie, póki skazana osobiście o to nie poprosi. O skierowaniu przez Issachar wniosku o ułaskawienie poinformowano 26 stycznia .

Rosyjski dziennik "Kommiersant" wyraził w środę przypuszczenie, że premier Izraela Benjamin Netanjahu, który w czwartek odwiedzi Moskwę, przybywa również po to, by zabrać Naamę Issachar do ojczyzny.