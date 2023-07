Rzecznik Kremla potwierdził, że Władimir Putin spotkał się z szefem grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem po jego buncie. Do spotkania - jak ujawnił Dmitrij Pieskow - doszło 29 czerwca, czyli pięć dni po rajdzie na Moskwę.

Putin "ocenił wydarzenia z 24 czerwca"

Dziennik "Kommiersant" napisał, że Pieskow nie ujawnił szczegółów spotkania, ale nakreślił poruszane na nim tematy. - Jedyne, co możemy powiedzieć, to to, że prezydent dokonał oceny działań formacji na froncie w czasie specjalnej operacji wojskowej (propagandowa nazwa rosyjskiej inwazji zbrojnej - red.), a także przedstawił swoją ocenę wydarzeń z 24 czerwca - powiedział rzecznik Kremla.