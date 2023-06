Putin spotkał się z blogerami wojskowymi. Mówił o atakach na terytorium Rosji

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się we wtorek z prokremlowskimi korespondentami i blogerami wojennymi. Powiedział, że Ukraińcy przeprowadzają ataki na rosyjskie tereny przygraniczne, by zmusić Rosję do "skierowania tam swoich sił i środków" i wycofania rosyjskich jednostek z obszarów uważanych za kluczowe dla trwającej ukraińskiej kontrofensywy.