Świat Władimir Putin rozmawiał z Donaldem Trumpem. Padły słowa o Europie Oprac. Aleksandra Sapeta |

Steve Witkoff i Jared Kushner wylądowali na moskiewskim lotnisku Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / EPA / PAP

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Według Jurija Uszakowa Donald Trump zaproponował przywrócenie za jego kadencji normalnych relacji między Rosją a USA, a Putin poparł ten pomysł.

Rosyjski przywódca, mial zapewnić, że nie ma wrogich planów wobec Europy. - Biorąc pod uwagę spekulacje na temat rzekomych wrogich zamiarów Rosji wobec państw europejskich, podkreślono, że nie mamy zamiaru podejmować żadnych agresywnych działań wobec Europy - powiedział dziennikarzom po rozmowie Uszakow.

Rosja nasila wojnę hybrydową przeciwko państwom europejskim. Do kolejnych aktów sabotażu dochodzi między innymi w Niemczech. Przed możliwymi prowokacjami i testowaniem sojuszu NATO ostrzegły zagraniczne media na początku lipca.

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Putin i Trump rozmawiali o Ukrainie

Obaj przywódcy rozmawiali także o wojnie w Ukrainie i omówili wyniki rozmów amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie. Zdaniem doradcy Kremla Trump podczas rozmowy był skupiony na możliwościach szybkiego zakończenia działań wojennych. - Prace tą drogą będą kontynuowane - zapowiedział Uszakow.

- Donald Trump wyraźnie podkreślił potrzebę jak najszybszego zakończenia konfliktu, co natychmiast otworzyłoby dalekosiężne perspektywy pełnego przywrócenia stosunków między USA a Rosją. Jego zdaniem miałoby to szczególny wpływ na stosunki handlowe i gospodarcze, z ogromnymi korzyściami dla obu krajów - powiedział Uszakow, cytowany przez agencję Reuters.

- Prezydenci zgodzili się pozostać ze sobą w kontakcie i mają dzwonić do siebie w razie potrzeby - podsumował doradca Kremla.

Biały Dom nie skomentował jeszcze tych informacji, ale media już wcześniej informowały, że Trump ma w planach zadzwonić do Putina oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ostatni raz publicznie poinformowano o rozmowie telefonicznej przywódców USA i Rosji w lipcu, w związku z 250-leciem USA. Z kolei ostatnie bezpośrednie spotkanie prezydentów obu państw miało miejsce w sierpniu ubiegłego roku na Alasce.

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Wysłannicy Trumpa w Kijowie i Moskwie

Wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, złożyli 5-6 września wizyty w Moskwie i Kijowie, aby rozmawiać o zakończeniu wojny. Dyskusje nie przyniosły widocznego przełomu.

Kushner i Witkoff do stolicy Ukrainy dotarli pociągiem. Prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że choć Kijów przygotowywał się na przyjęcie samolotu amerykańskiej delegacji, to przylot uniemożliwił rosyjski atak na lotniska w obwodzie kijowskim.

Tuż po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów, Rosjanie przeprowadzili również zmasowany atak na Kijów.