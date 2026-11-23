Świat Władimir Putin "przyjacielem" Donalda Trumpa. PiS w polskim Sejmie oklaskiwało prezydenta USA Jakub Sobieniowski |

Donald Trump nazywa Władimira Putina "przyjacielem". A PiS oklaskiwało w Sejmie prezydenta USA Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: SPUTNIK/KREMLIN POOL

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Sobotni wpis Donalda Trumpa, w którym nazywa Władimira Putina "swoim przyjacielem", to najnowszy dowód wielkiej sympatii prezydenta USA dla rosyjskiego przywódcy. Wielkiej, bo Donald Trump ogłosił na piśmie to, co już wcześniej powiedział.

Putin to agresor i morderca, a prezydent Stanów Zjednoczonych nazywa go przyjacielem. Z punktu widzenia Polski jeszcze gorzej może się kojarzyć zdjęcie, które też przywołał Trump - wielką trójkę i wielkie potęgi, które podzieliły świat, a Polskę wepchnęły pod sowiecką kontrolę. A Putin teraz chce tego samego. Tych samych krajów pod kontrolą. Polski też chce pod kontrolą Rosji.

- Czekamy na bazy, musimy mieć sojusz z Ameryką, to wszystko prawda, ale Trump jako Trump przestał być dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa nie tylko Ameryki, nie tylko Europy, ale światowego. On jest w tej chwili zagrożeniem - komentuje europoseł KO Bartosz Arłukowicz.

Rosyjskie rakiety na terytorium Polski a "przyjaciel" Donalda Trumpa

Najgorsze z polskiego punktu widzenia jest to, że Donald Trump wychwalał Putina tuż przed tym, jak trzy rakiety Putina uderzyły w polską ziemię. Tuż po tym Donald Trump też wychwalał krwawego dyktatora, który najechał Ukrainę i wysyła rakiety, które zagrażają życiu Polaków.

- Jeżeli Donald Trump mówi do zbrodniarza Putina "to jest mój przyjaciel" i następnego dnia widzimy taką prowokację, to znaczy, że Putin sobie może na to pozwolić - ocenia poseł Lewicy Tomasz Trela.

A tak szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker tłumaczył nazywanie Putina przyjacielem tuż przed uderzeniem rosyjskich rakiet w polskie terytorium i nazywanie go przyjacielem tuż po tej rosyjskiej prowokacji: - Chwyt, taki dyplomatyczny, którego użył pan prezydent Trump.

Posłowie PiS i oklaskiwanie Donalda Trumpa w Sejmie

Szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Bogucki nerwowo reaguje na pytanie, czy dzisiaj też by oklaskiwał Donalda Trumpa w polskim Sejmie [klub PiS-u skandował nazwisko Trumpa i oklaskiwał go - red.]. - A czy Radosław Sikorski opowiadałby te wszystkie głupoty na temat Donalda Trumpa? Czy naprawdę jesteśmy poważnym krajem? - pyta Bogucki.

Taki mamy kraj, w którym szef największej opozycyjnej partii z widokami na rządzenie pozował w czapce z hasłem Donalda Trumpa "Make America Great Again". Inni posłowie PiS-u też pozowali i oklaskiwali wybór obcego przywódcy w polskim Sejmie i skandowali jego nazwisko, a Jarosław Kaczyński później kłamał, że nie oklaskiwał.

- Ja nigdy nie oklaskiwałem, nie miałem nawet okazji do tego, żeby oklaskiwać Donalda Trumpa - mówił prezes PiS w marcu. Na nagraniu z listopada 2024 roku widać jednak, że Kaczyński to robił.

Sachajko pogratulował Trumpowi. Posłowe PiS i Konfederacji wstali z miejsc i zaczęli klaskać (6.11.2024 r.) Źródło: TVN24

Posłowi Konfederacji Bartłomiejowi Pejo rzekomo nie podobało się uwielbienie dla Trumpa w polskim Sejmie. - Z krytycznym podejściem mówię o zachowaniach przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, tych czapeczkach i właśnie skandowaniu. My powinniśmy skandować i popierać naszych przywódców - mówi. Ten sam poseł Konfederacji oklaskiwał na stojąco wybór Trumpa, jak cały klub PiS-u.

Teraz Donald Trump nazywa Putina przyjacielem, co musi niepokoić, bo wolna Polska liczy na Stany Zjednoczone, bo wolna Polska była, jest i będzie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. A Putin nie chce, żeby Polska była wolna.