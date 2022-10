Putin w Klubie Wałdajskim. To "niemal próba mowy obronnej przed trybunałem w Hadze lub Norymberdze"

Władimir Putin przekonywał na forum Klubu Wałdajskiego, że "to nie Rosja, ale właśnie Zachód doprowadził do dzisiejszej sytuacji i wydarzeń na Ukrainie". Szef łotewskiej dyplomacji Edgars Rinkeviczs ocenił, że wystąpienie prezydenta Rosji to "niemal próba mowy obronnej przed trybunałem w Hadze lub Norymberdze". "Kto sieje wiatr, zbiera burzę. Nadchodzi burza" - napisał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Władimir Putin wystąpił na forum Klubu Wałdajskiego, podczas którego dyskutowano o wewnętrznej i zewnętrznej polityce Rosji. Putin po raz kolejny oskarżył Zachód o dążenie do zniszczenia Rosji i "posługiwanie się" w tym celu władzami w Kijowie. Padły m.in. stwierdzenia, że to Moskwa powinna być gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy , a w sąsiednim kraju trwa "wojna domowa", ponieważ "Ukraińcy i Rosjanie są tak naprawdę jednym narodem".

Putin mówił też, że "to nie Rosja, ale właśnie Zachód doprowadził do dzisiejszej sytuacji i wydarzeń na Ukrainie". Do wypowiedzi Putina odniósł się szef łotewskiej dyplomacji Edgars Rinkeviczs. "To niemal próba mowy obronnej przed trybunałem w Hadze lub Norymberdze"- skomentował.